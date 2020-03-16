Число жертв коронавируса во Франции за сутки выросло на 148 человек

Количество заражённых превысило 6 с половиной тысяч. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на санитарные службы страны. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введение жёстких ограничений на перемещение людей. С полудня вторника минимум на 15 дней будут запрещены собрания на улицах и семейные встречи, выходить из дома можно только за продуктами, на работу или к врачу.

Макрон также сообщил о закрытии внешних границ ЕС с завтрашнего дня минимум на месяц.