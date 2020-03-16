Россия закрывает границы для иностранцев. Об этом говорится в сообщении правительства

Меры вводятся с 18 марта. Они связаны с пандемией коронавируса и будут действовать до 1 мая.

Запрет не коснётся дипломатов, членов экипажей самолётов, судов, поездов, водителей грузовиков, а также транзитных авиапассажиров и иностранцев, которые имеют разрешение на проживание в нашей стране. Частные лица смогут приехать в Россию только в случае смерти близкого родственника.