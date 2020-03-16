Мосгорсуд отказался снять арест с имущества Михаила Абызова на сумму 13 миллионов евро

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Ранее Басманный суд в третий раз наложил обеспечительный арест на деньги, ценные бумаги и недвижимость Абызова, обвиняемого в мошенничестве. Мосгорсуд дважды решения об аресте активов экс-министра отменял.
2020-03-16T22:31:00+03:00
2020-03-16T22:32:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:31, 16 марта 2020
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