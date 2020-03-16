Мосгорсуд отказался снять арест с имущества Михаила Абызова на сумму 13 миллионов евро

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Ранее Басманный суд в третий раз наложил обеспечительный арест на деньги, ценные бумаги и недвижимость Абызова, обвиняемого в мошенничестве. Мосгорсуд дважды решения об аресте активов экс-министра отменял.