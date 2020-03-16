Россия до мая ограничивает въезд иностранцев в нашу страну

Запрет начнёт действовать 18 марта. Ограничение не будет распространяться на транзитных пассажиров, дипломатов, членов официальных делегаций, водителей грузовиков и членов экипажей воздушных и морских судов. Частные лица смогут приехать в страну только на похороны близкого родственника. Об этом говорится в распоряжении правительства.