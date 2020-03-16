Россия до мая ограничивает въезд иностранцев в нашу страну

Запрет начнёт действовать 18 марта. Ограничение не будет распространяться на транзитных пассажиров, дипломатов, членов официальных делегаций, водителей грузовиков и членов экипажей воздушных и морских судов. Частные лица смогут приехать в страну только на похороны близкого родственника. Об этом говорится в распоряжении правительства.
2020-03-16T22:30:00+03:00
2020-03-16T22:33:32+03:00
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22:30, 16 марта 2020
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