Президент Франции Эммануэль Макрон распорядился ограничить перемещения людей в стране

Меры начнут действовать завтра в полдень. Они вводятся минимум на две недели из-за пандемии коронавируса. Кроме того, Макрон сообщил, что границы Евросоюза будут закрыты для граждан третьих стран начиная с завтрашнего дня минимум на месяц.

Об экстренных мерах этим вечером также объявили Швейцария и Канада. В Швейцарии вводится чрезвычайное положение, с завтрашнего дня и до 19 апреля будут закрыты все магазины и рестораны, развлекательные заведения и общественные места. Канада объявила о закрытии границ.