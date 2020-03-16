Аркадий Ротенберг оказался единственным российским миллиардером, чьи доходы повысились на фоне падения мировых рынков

Кроме того, он удостоен награды за особые заслуги перед государством. Состояние совладельца «Мостотреста» увеличилось сегодня более чем на 200 миллионов долларов, достигнув 3 миллиардов. Бизнесмен стал лидером по приросту среди всех участников глобального списка Forbes.

Причина этого — резкий рост акций его строительной компании. Утром они подскочили на 60%, достигнув к середине дня максимального значения за семь лет. По данным издания, на это повлияло объявление о намерении «Мостотреста» выкупить бумаги у миноритариев по цене более 220 рублей.

Отмечается, что другие российские миллиардеры либо теряют, либо имеют нулевую динамику по доходности.

«Мостотрест» — крупнейший в России строитель мостов и один из крупнейших строителей транспортной инфраструктуры. За особые трудовые заслуги в возведениие Крымского моста президент Владимир Путин присвоил сегодня Аркадию Ротенбергу звание Героя труда. Ордена и медали получили и другие сотрудники организаций, участвовавшие в этом проекте.

Стоимость проекта составила почти 230 миллиардов рублей. Из-за него США и Евросоюз ввели санкции в отношении «Мостотреста» и самого Ротенберга.