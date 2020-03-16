Россия закрывает границы для иностранцев с 18 марта по 1 мая

О решении в связи с пандемией коронавируса объявило правительство. Запрет не коснётся дипломатов, членов экипажей самолётов, судов, поездов, а также транзитных авиапассажиров и иностранцев, которые имеют разрешение на проживание в нашей стране. Частные лица смогут приехать в Россию только на похороны близких родственников.

Москва фактически дублирует меры, принятые властями ряда западных стран и Евросоюза — в ЕС сегодня объявили, что на месяц запрещают въезд иностранцам.

Особо в российском кабмине отметили, что запрет Москвы будет распространён на Белоруссию. По мнению российских властей, республика не приняла достаточных мер в условиях пандемии. В правительстве также подчеркнули, что слова белорусского лидера о том, что «Россия вся полыхает от коронавируса», не соответствуют действительности. Сегодня Александр Лукашенко сказал эту фразу, комментируя планы Кремля закрыть границу с Белоруссией. Лукашенко добавил, что «еще непонятно, кто от кого должен закрываться».

Российские власти действительно предоставляют недостоверную информацию по поводу количества заражённых и скончавшихся от коронавируса в России. Об этом, ссылаясь на надёжные источники, сказал сегодня в эфире «Эха Москвы» политолог Валерий Соловей.

По официальным данным, в России заражены 93 человека, 4 человека выздоровели, смертельных случаев в стране нет.