Аркадий Ротенберг стал единственным российским миллиардером, чьи доходы поднялись на фоне падения мировых рынков

Состояние бизнесмена увеличилось на 233 миллиона долларов и достигло трех миллиардов, — сообщает журнал Forbes.

На состояние Ротенберга повлиял резкий рост акций его компании Мостотрест. Он последовал за объявлением о намерении компании выкупить бумаги у миноритариев более чем по 220 рублей за акцию.

Мостотрест был субподрядчиком строительства Крымского моста. Сегодня стало известно, что Ротенбергу указом Владимира Путина «за особые трудовые заслуги» в строительстве моста присвоено звание Героя труда.