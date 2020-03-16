Правительство РФ с 18 марта до 1 мая временно ограничит въезд иностранных граждан и лиц без гражданства

Мишустин: меры РФ по ограничению въезда иностранцам соответствуют рекомендациям ВОЗ, вызваны особыми обстоятельствами, носят временный характер…

Мишустин в течение последних двух суток провёл телефонные разговоры с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом (дважды), а также премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, премьер-министром Киргизии Мухаммедкалыем Абылгазиевым, премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзода и премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

«В ходе переговоров обсуждалась ситуация, связанная с новой коронавирусной инфекцией. Михаил Мишустин проинформировал глав правительств, что для обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения коронавирусной инфекции в соответствии с российским законодательством и положениями применимых международных договоров Российской Федерации Правительством Российской Федерации принято решение с 00 часов 00 минут по местному времени 18 марта 2020 года до 00 часов 00 минут по местному времени 1 мая 2020 года временно ограничить въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», — отмечается в сообщении.

Ограничения на въезд с 18 марта по 1 мая не будут применяться в отношении водителей грузовиков, дипломатов, постоянно проживающих в РФ лиц – кабмин РФ