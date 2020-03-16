Оппозиция перенесла намеченный на 22 марта митинг против поправок в Конституцию

Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политик, муниципальный депутат Тимирязевского района столицы Юлия Галямина.

«Организаторы кампании «НЕТ!» против внесения поправок в Конституцию приняли решение перенести митинг 22 марта. Когда именно мы будем его проводить, сказать сложно — все зависит от эпидемиологической обстановки в Москве», — отметила она.

Вместе с тем участники кампании считают, что проведение голосования по поправкам 22 апреля тоже является опасным и несет угрозу жизням людей.

Галямина также подчеркнула, что активисты продолжат бороться против «конституционного переворота и узурпации власти» всеми возможными способами.