Власти Франции оштрафовали корпорацию Apple более чем на миллиард евро за нарушение законов о конкуренции

Антимонопольная служба пришла к выводу, что компания, в частности, злоупотребляла экономической зависимостью своих посредников со статусом Apple Premium Resellers — в частности, диктовала им цены и отказывала в поставках в пользу своих фирменных магазинов, — пишет сайт «Медуза».