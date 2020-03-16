Власти Франции оштрафовали корпорацию Apple более чем на миллиард евро за нарушение законов о конкуренции

Антимонопольная служба пришла к выводу, что компания, в частности, злоупотребляла экономической зависимостью своих посредников со статусом Apple Premium Resellers — в частности, диктовала им цены и отказывала в поставках в пользу своих фирменных магазинов, — пишет сайт «Медуза».
2020-03-16T21:03:00+03:00
2020-03-16T21:03:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:03, 16 марта 2020
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