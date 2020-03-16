Банки начали переводить своих сотрудников на удаленную работу

Об этом пишет РБК. Значительное число своих сотрудников переводит на удаленный режим ВТБ, из дома будут работать больше половины сотрудников Газпромбанка, Тинькофф-банк также сообщил, что решил постепенно выводить людей из офисов домой и переведет на удаленную работу тех, кто технически может работать из дома.
2020-03-16T21:02:00+03:00
2020-03-16T21:02:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 16 марта 2020
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