Банки начали переводить своих сотрудников на удаленную работу

Об этом пишет РБК. Значительное число своих сотрудников переводит на удаленный режим ВТБ, из дома будут работать больше половины сотрудников Газпромбанка, Тинькофф-банк также сообщил, что решил постепенно выводить людей из офисов домой и переведет на удаленную работу тех, кто технически может работать из дома.