Phillips Van Heusen объявила о закрытии всех розничных магазинов в Северной Америке и Европе с 17 по 29 марта

Это связано с пандемией коронавируса. Компания, владеющая рядом известных брендов одежды, поставляет на рынок товары под более чем десятью марками, включая Calvin Klein, Van Heusen, Speedo.

Сегодня же американский производитель джинсовой одежды Levi’s объявил о закрытии своих магазинов в США и Канаде до 27 марта.