Доллар, по утверждению аналитиков агентства Bloomberg, может подорожать до 97 рублей

Падение российского рубля может составить 30%, — уточняется в исследовании. Со ссылкой на собственный анализ Bloomberg пишет, что падение котировок на фондовом рынке США в результате пандемии коронавируса может привести к падению национальных валют многих стран с развивающимися рынками.
2020-03-16T20:03:00+03:00
2020-03-16T20:04:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:03, 16 марта 2020
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