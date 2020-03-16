Движение «Нет» не будут проводить в Москве несогласованный митинг против обнуления президентских сроков Путина

Об этом сообщил в своем телеграм-канале один из организаторов, Андрей Пивоваров. Он написал, что ситуация с коронавирусом становится все более угрожающей и организаторы не хотят подвергать участников акции опасности, создавая точку скопления людей.

Между тем, сегодня Конституционный суд одобрил пакет поправок в основной закон страны. В частности, он постановил, что обнуление президентских сроков Владимира Путина не противоречит Конституции. Глава государства ранее говорил, что обнуление будет допустимым, если за это выскажется Конституционный суд.