Власти Москвы и Подмосковья на три недели закрывают школы из-за пандемии коронавируса

Соответствующие указы подписали мэр Сергей Собянин и губернатор Андрей Воробьев. Все государственные образовательные учреждения, а также спортивные школы и учреждения дополнительного образования в Москве должны будут закрыться в ближайшую субботу. В Подмосковье — в следующий понедельник.