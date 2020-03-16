Власти Москвы и Подмосковья на три недели закрывают школы из-за пандемии коронавируса

Соответствующие указы подписали мэр Сергей Собянин и губернатор Андрей Воробьев. Все государственные образовательные учреждения, а также спортивные школы и учреждения дополнительного образования в Москве должны будут закрыться в ближайшую субботу. В Подмосковье — в следующий понедельник.
2020-03-16T20:02:00+03:00
2020-03-16T20:03:01+03:00
https://echo.msk.ru/news/2606868-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:02, 16 марта 2020
Загрузка комментариев...