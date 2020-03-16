Столичная мэрия ввела запрет на массовые мероприятия

Опубликован соответствующий указ главы города Сергея Собянина. Уличные массовые мероприятия запрещены полностью, в помещении могут собираться максимум 50 человек.

В мэрии отметили, что запрет распространяется, в том числе, на учреждения культуры. Театр Вахтангова. Большой Театр уже отчитались о выполнении распоряжения градоначальника.

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин сказал «Эху Москвы», что кинозалы пока не совсем понимают, как быть.

Тем временем, кинопрокатчики начали объявлять о переносе премьер. В частности, компания Централ Партнершип сообщила, что выпуск отечественных фильмов «На острие» и «Шина 667» переносится на неопределенный срок.