Кинотеатры ждут разъяснений в связи с распоряжением мэра Москвы о запрете мероприятий с участием более 50 человек

Владельцы кинотеатров ждут разъяснений Роспотребнадзора в связи с распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина о запрете массовых мероприятий с участием более 50 человек. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

«Пока не очень понятно, как это будет применяться на практике. Указ запрещает единовременное нахождение в помещении до 50 человек, то есть речи о закрытии не идет. Мы ждем разъяснения Роспотребнадзора, которое обещали завтра дать», — сказал он.

По словам Березина, пока не очень понятно, как это будет соотноситься с торговыми центрами — накладывается ли на них ограничение в 50 человек. «Если нет, и кинотеатры ограничат по количеству продаваемых билетов — по 50 на один кинозал, тогда потери будут меньше. Если же речь идет именно о физическом количестве мест — о кинозалах на 50 мест и меньше, тогда будут сложности», — отметил он. Как уточнил Березин, всего в Москве примерно 700 кинозалов, и только в 110 количество мест меньше 50.

«Если же запрет коснется кинотеатра как комплекса, в котором не может одновременно находиться больше 50 человек, то это приведет к закрытию этих культурных учреждений», — добавил он.

Березин также пока не знает, будет ли это расцениваться как форс-мажор. «У кинотеатров есть много обязательств перед арендодателями, ТЦ и контрагентами. Кроме того, много крупных премьер сдвигаются с марта и апреля, и для индустрии это ощутимый удар», — заключил он.

Согласно документу, опубликованному в понедельник на сайте столичной мэрии, под запрет до 10 апреля подпадают все массовые мероприятия с числом участников более 50 человек, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности.

Собянин добавил, что запрет касается и проведения мероприятий на открытом воздухе с любой численностью участников.

Окажется ли под запретом посещение театров, выставок и кинотеатров, пока не уточняется. Однако уже стало известно о переносе на осень церемонии награждения лауреатов старейшей национальной кинопремии «Ника», которая должна была пройти в Москве 29 марта.