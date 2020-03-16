Правительство России раскритиковало реакцию Александра Лукашенко на решение Кремля закрыть границы с республикой

В заявлении Кабмина говорится, что ограничительные меры в отношении соседнего государства временные и основаны на принципах открытости, а заявления руководства Белоруссии не способствуют выработке согласованных мер по противодействию коронавирусу, — передает агентство «Интерфакс».

Сегодня Александр Лукашенко выразил недоумение по поводу того, что Москва решила закрыть границы с Белоруссией.

Лукашенко добавил, что «еще непонятно, кто от кого должен закрываться». Как выразился белорусский лидер, Россия «вся полыхает» от коронавируса, а в Белоруссии обстановка относительно спокойная.