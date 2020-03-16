В Москве введены новые ограничения в рамках борьбы с распространением коронавируса

Столичные власти приняли такое решение на фоне резкого роста числа инфицированных. Согласно указу, опубликованному на сайте мэра Сергея Собянина, на улице и в помещениях запрещаются до 10 апреля любые досуговые мероприятия, в том числе культурные и спортивные, с участием более 50 человек.

Т.е., как пояснили «Эху Москвы» в мэрии, закрываются театры, кинотеатры, концертные и выставочные залы, лектории. В театрах уже начали отменять спектакли, в кинотеатрах нам сказали, что ждут разъяснений от Роспотребнадзора.

Приостановлена работа программы «Московское долголетие» и мероприятий, проводимых на базе городских центров социального обслуживания. Пожилых москвичей призывают максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру.

Режим 14-дневной самоизоляции обязаны соблюдать прибывающие из США, Великобритании, Украины, Белоруссии, всех европейских государств, а также проживающие с ними люди. С завтрашнего дня режим свободного посещения распространяется на учреждения дополнительного образования и спортивные школы.

А с 21 марта до 12 апреля эти заведения, а также общеобразовательные школы будут закрыты.

Мэрия отмечает, что детских садов карантин пока не касается.