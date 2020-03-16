Z Архив новостей новости
5 6 6 3313
18:31, 16 марта 2020

Ряд магазинов известили покупателей о сбоях в доставке из-за роста заказов на фоне пандемии коронавируса

Так, в сети «ВкусВилл» рассказали, что из-за большого числа заказов начались проблемы с приложением. Кроме того, срок ожидания доставки увеличился.

О сбоях сообщают и покупатели интернет-магазина Ozon: при попытке сделать заказ у некоторых из них появляется сообщение о том, что курьеры перегружены, магазин предлагает вернуться к покупкам позже.

В целом ритейлеры отмечают повышенный спрос на отдельные товары. С конца прошлой недели покупатели разбирают крупы, макароны, мясную и овощную консервацию, некоторые виды замороженных продуктов — пишет агентство
«Интерфакс».

При этом в торговых сетях уверяют, что дефицита нет, а товарных запасов достаточно.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 13 марта Поздравить…

5 275 6 7783 13.03
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Новости

Конституционный суд одобрил пакет поправок в Основной закон страны В частности, он посчитал, что обнуление президентских сроков Владимира Путина не противоречит Конституции…

5 54 6 5514
Новости

КС признал соответствующими Основному закону президентские поправки к Конституции В том числе, норму об обнулении президентских сроков Владимира Путина…

5 48 6 5809
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Владимир Обнуленный ПРАВО на пятый и шестой срок Владимир «Обнуленный» Путин уже получил. Прямо сейчас. Да, как только у нас снова (как в 1991-93 годах) будет нормальный Конституционный суд, это будет отменено немедленно…

5 43 6 6181 17:22
Kконституция, политика, власть, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Сильный Президент – сильная Россия Почему я за возможность для действующего Президента выставить кандидатуру на новых выборах…

5 149 6 21440 10.03
Kполитика, власть, общество, мнения
Новости

Конституционный суд РФ признал законными поправки в Конституцию и процедуру их принятия Заключение КС по поправкам к Конституции незамедлительно направляется президенту…

5 70 6 11011
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

На выборах народ поддержит Владимира Путина Мне лично нисколько не интересно, как в Лондоне, Брюсселе или Вашингтоне воспримут изменения в Конституцию РОССИИ. Они мечтают о слабой России, а мы с нашим Национальным лидером Владимиром Путиным сохраним и укрепим мощь и единство России!..

5 94 6 15009 10.03
Kполитика, власть, общество, мнения, видео, передачи
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Сравнение с Гитлером всегда получается в пользу Сталина Сталин обречен был победить Гитлера, потому что за Сталиным было будущее. За Сталиным была идеология, менее архаичная. Советские люди, воюя, защищали не только свой дом, не только свои семьи…

5 116 6 18966 10.03
Блоги

+ «Если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим» «Если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим» Сталин, как бы к нему ни относиться, он тиран там и так далее, но он не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, и нет ни одной подписи Сталин — Гитлер…

5 265 6 44207 10.03
8читать ;смотреть
Блоги

Кусок эфира

Сергей Марков: Воспринимайте Путина как русского де Голля Главнокомандующий во время гибридной войны против России меняться не должен, такова воля народа. Такова логика истории…

5 72 6 11960 11.03
Блоги

+ Владимир Путин: Да плевать на них, на эти санкции Владимир Путин: Да плевать на них, на эти санкции О санкциях как стимуле для развития экономики…

5 236 6 42046 09:40
8читать ;смотреть
Kполитика, путин, санкции, мнения
Голосование
Как вы оцениваете официальные данные о распространении коронавируса в РФ?
5 67 6 12476 13.03
Интервью Условно ваш

Виталий Милонов Егор Жуков гости: Виталий Милонов, Егор Жуков

Е.Жуков: Либо я сошел с ума, либо пять минут назад Виталий Милонов говорил, что нельзя у народа спрашивать.
В.Милонов: Нет, это либералы так считают.
Е.Жуков: А, это либералы так считают. Я вас понял…

5 214 6 39631 11.03
#слушать 42:59 8читать ;смотреть $скачать 9.8 МБ
Kполитика, власть, государство, путин, демография, видео
Блоги

Алексей Мельников публицист

Непростые годы Главный руководитель Путин поставил подпись под законом о себе, дающим ему право руководить страной до преклонного возраста или до «Лебединого озера»...

5 69 6 12752 14.03
Kпутин, политика, власть, мнения
Блоги

Блог «Новой газеты»

Михаил Горбачев: «Если следствие политики — война, то долой такую политику!» Обращение Михаила Горбачева к мировым лидерам…

5 369 6 71930 12.03
Kгорбачев, мнения
Блоги

Полиция американского Солт-Лейк-Сити из-за коронавируса призвала преступников свернуть криминальную деятельность Правоохранители поблагодарили преступников за понимание…

5 33 6 6562 15.03
Kобщество, сша, преступность, коронавирус, события

Популярное за неделю

Новости

Российские ученые, юристы, писатели и деятели культуры выступили против изменения Конституции Они подписали сразу два письма с призывом остановить «антиконституционный переворот»...

5 34 6 110461
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Если бы не экономили на постановке, Володин бы ткнул палец в магнитолу — и должна был раздаться заводная мелодия «На полянке зайки танцевали». И все 19 зайчиков Конституционного суда, совершенно случайно оказавшиеся в Думе…

5 63 6 183079 11.03
#слушать 48:59 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Голосование
Как вы оцениваете официальные данные о распространении коронавируса в РФ?
5 71 6 12727 13.03
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

Провал Владимира Путина Если народ узнает от какого-нибудь Кирилла Клейменова, что Путин отстранен от власти, как не справившийся со своей работой, тот самый народ-телезритель будет лишь радостно потирать ладошки, и жадно смотреть…

5 276 6 352942 11.03
Kпутин, рф, власть, конституция, политика, мнения
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Владимир Путин умножил себя на ноль Друзья, сегодня Владимир Путин заявил о том, что 22 апреля – это фактически голосование за пятый президентский срок Владимира Путина. Всё стало просто, понятно, открыто и откровенно…

5 171 6 212107 10.03
8читать ;смотреть
Kпутин, власть, права, государство, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8383419
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4410274

Сегодня в эфире