Ряд магазинов известили покупателей о сбоях в доставке из-за роста заказов на фоне пандемии коронавируса

Так, в сети «ВкусВилл» рассказали, что из-за большого числа заказов начались проблемы с приложением. Кроме того, срок ожидания доставки увеличился.

О сбоях сообщают и покупатели интернет-магазина Ozon: при попытке сделать заказ у некоторых из них появляется сообщение о том, что курьеры перегружены, магазин предлагает вернуться к покупкам позже.

В целом ритейлеры отмечают повышенный спрос на отдельные товары. С конца прошлой недели покупатели разбирают крупы, макароны, мясную и овощную консервацию, некоторые виды замороженных продуктов — пишет агентство

«Интерфакс».

При этом в торговых сетях уверяют, что дефицита нет, а товарных запасов достаточно.