Московская епархия пока не планирует регламентировать число прихожан

Московская городская епархия РПЦ пока не приняла решения относительно сокращения числа молящихся ради профилактики коронавируса, однако держит ситуацию под контролем, заявил «Интерфаксу» глава Информационной комиссии епархии священник Александр Волков.

Ранее в понедельник был опубликован указ мэра столицы Сергея Собянина, которым, в частности, запрещается проведение любых досуговых мероприятий в помещениях с числом участников более 50 человек единовременно.

«Ситуация развивается достаточно быстро, и, конечно, так быстро после этого распоряжения сложно что-то сказать, но Московская городская епархия уже приняла ряд мер и обязала настоятелей храмов заниматься профилактической обработкой. Дальнейшие шаги мы будем предпринимать на основании последующих указаний священноначалия. Пока их не было», — отметил священник.

По его словам, епархия со вниманием относится ко всем распоряжениям и указаниям правительства Москвы в контексте распространения коронавируса и находится в прямом и тесном контакте с представителями мэрии. «Так что я думаю, что все необходимые меры будут своевременно приняты», — резюмировал отец Александр.

В свою очередь, источник в Московском патриархате указал на то, что в распоряжении мэра упомянуты не службы, а именно досуговые мероприятия.