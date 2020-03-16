Премьер-министр Италии высказался против введения новых запретов из-за коронавируса

Между тем, все больше стран Европы вынуждены идти на дополнительные ограничения в надежде сдержать вспышку инфекции.

Итальянский премьер Джузеппе Конте назвал эпидемию коронавируса беспрецедентной чрезвычайной ситуацией за всю послевоенную историю страны. Также политик, сославшись на оценки ученых, предположил, что пик распространения инфекции еще не достигнут. При этом, по словам главы правительства, новые запреты не нужны, поскольку еще лишь предстоит оценить эффективность уже принятых мер.

Впрочем, не все европейские коллеги Конте считают принятые меры достаточными. В разных странах вводятся все новые ограничения. К примеру, в Чехии сегодня был введен общенациональный карантин — теперь гражданам страны можно покидать свои дома лишь по уважительной причине, включая поездки на работу, покупку продуктов и прочее. В Греции же пока ограничились лишь двухнедельным карантином для всех приезжих. Между тем, власти Австрии ограничили перемещение граждан внутри страны. Об этом, выступая в нижней палате парламента, заявил канцлер Себастьян Курц.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок анонсировал скорое введение мер военного времени. Помимо обязательного карантина для людей старше 70 лет, они включают в себя переоборудование отелей в госпитали, а автомобильных заводов — в предприятия по выпуску медицинского оборудования. Чрезвычайное положение сегодня было введено в Румынии, а Венгрия решила закрыть границы для всех приезжих, кроме своих граждан.

Жесткие меры принимаются и на уровне отдельных городов. Так, в Киеве уже завтра максимально ограничат въезд и выезд из городской черты. Прекратят работу бары, рестораны и кафе.

По последним данным, коронавирусом в мире заразились уже больше 167 тысяч человек. Около 6500 умерли.