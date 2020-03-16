В Петербурге тысячи верующих прикладываются к мощам Иоанна Крестителя в Казанском соборе

Подавляющее большинство в очереди — люди старше 60 лет, которые находятся в группе риска.

Еще 10 марта в Казанский собор в Санкт-Петербурге привезли частицу мощей Иоанна Кристителя. Тысячи православных пожелали приложиться к святыне.

Судя по рассказам очевидцев, следы поцелуев вытирал тряпкой волонтер, но он успевал не за всеми. Других мер предосторожности замечено не было. Ранее Синод Греческой церкви официально заявил, что коронавирус не может передаваться через причастие.

В то же время, в РПЦ призвали верующих не посещать храмы при наличии симптомов заболевания. Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал глава синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

В то же время, некоторые священники считают, что в ходе таинства причастия можно заразиться не только коронавирусом, но и другими болезнями. Более того, в Московской епархии уже проверяют температуру у священников

Протоиерей Дмитрий Смирнов считает неоправданно преувеличенным внимание к теме коронавируса. По его словам, «жизнью и смертью распоряжается один Господь».