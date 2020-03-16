Матч чемпионата России по футболу между московским «Локомотивом» и «Оренбургом» 21 марта не состоится

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе «красно-зеленых». Встреча должна была пройти 21 марта на стадионе «Локомотива».

Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса подписал указ о запрете проведения до 10 апреля массовых мероприятий в зданиях с числом участников более 50 человек, а на открытом воздухе — с любым числом участников.

«Матч «Локомотив» — «Оренбург» 21 марта не состоится», — сообщили в пресс-службе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, более 6,4 тысячи человек скончались.