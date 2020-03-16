В Москве запрещены массовые мероприятия с любой численностью участников

В помещениях не должны собираться более 50 человек одновременно. Запрет будет действовать с 16 марта по 10-е апреля, — уточняется на сайте мэра Москвы. Также в Москве с 21 марта по 12 апреля закрываются государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования. Власти просят не пускать в общественные места детей и ограничить контакты пожилых людей с внешним миром.

Кроме того, власти распространили требования о 14-дневной самоизоляции для людей, которые прилетают из США и всех стран Европы.

В России за сутки еще 30 человек заразились коронавирусом. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Большинство заболевших — в Москве. Голикова подчеркнула, что порядка 15 тысяч человек находятся под медицинским наблюдением в связи с ситуацией по коронавирусу. По ее данным, все они абсолютно здоровы.

Голикова также сообщила об изменении порядка оплаты больничных листов и о переносе срока досрочной сдачи Единого госэкзамена.

Правительство России объявила о новых мерах поддержки экономики из-за коронавируса. В частности, будет расширена программа льготного кредитования бизнеса – сообщил премьер-министр Мишустин. Он добавил также, что будет частично закрыта граница с Белоруссией.

В свою очередь, Александр Лукашенко заявил, что Россия «полыхает от коронавируса», а в Белоруссии ситуация относительно спокойная. По его словам, Белоруссия закрывать границу не будет. Лукашенко также не исключил, что в ближайшее время обсудит этот вопрос по телефону с Владимиром Путиным.