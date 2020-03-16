КС признал соответствующими Основному закону президентские поправки к Конституции

В том числе, норму об обнулении президентских сроков Владимира Путина. У судей КС нет претензий и к процедуре вступления поправок в силу.

Законопроект не противоречит Основному закону страны, говорится в заключении судей. Отмечается, что решение окончательное, не подлежит обжалованию и вступает в силу немедленно после его официального опубликования. Документ будет незамедлительно направлен президенту.

С момента, как Владимир Путин озвучил свою концепцию реформы Конституции прошло два месяца. Глава государства объявил об этом во время послания Федеральному собранию 15 января. Всего через несколько дней первоначальная версия законопроекта была внесена в Думу и после недолгого обсуждения принята в первом чтении. К концу прошлой недели пакет поправок окончательно утвердили депутаты, парламенты всех 85 регионов (они это сделали за два дня) и Совет Федераций.

Путин подписал документ в субботу и в тот же день передал в КС, который сразу же начал с ним работать. До сих пор в таком экстренном режиме суд рассматривал только договор о присоединении Крыма. При этом стоит отметить, что участие Конституционного суда в нынешней процедуре было определено непосредственно самим новым законопроектом. Нынешняя, пока еще действующая Конституция не предполагает никаких санкций со стороны КС для вступления в силу поправок.

Всего речь идет о более чем 40 изменениях. Среди них — усиление роли Госсовета, сокращение судей Конституционного суда и право президента на их увольнение, ужесточение требований к кандидатам на выборные должности, закрепление в Конституции прожиточного минимума на уровне МРОТ и индексации пенсий. Также в Конституции появятся поправки о Боге, о браке как союзе мужчины и женщины и запрете на «умаление значения подвига народа при защите Отечества». Кроме того, в Основном законе страны пропишут его приоритет над международным правом и уберут слово «подряд» из нормы о выборах президента на не более чем два срока.

Одобрена и самая резонансная поправка об обнулении президентских сроков, которую предложила депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова. Она позволит Владимиру Путину вновь избираться на должность главы государства.

Общероссийское голосование по поправкам намечено на 22 апреля.

«Самым позорным за всю историю КС» назвал сегодня назвал решение доктор юридических наук Илья Шаблинский. По мнению Шаблинского, остановить этот процесс может только массовое недовольство граждан.

Российские юристы, ученые, журналисты и писатели в открытом обращении выступили против поправок к Конституции. Они считают, что над страной нависла угроза конституционного кризиса и и антиконституционного переворота.

Идея обнуления президентских сроков демонстрирует худшие качества власти, — такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказала писатель Людмила Улицкая.

«Наше время парадоксальное, анекдотическое, жестокое и смехотворное — такие разнообразные качества этого времени, умноженные на обстоятельства, связанные с пандемией коронавируса, о которой государство молчит, потому что у нас есть более важные вопросы, связанные с обнулением, президентскими сроками «форевер». Власть, которая сейчас стоит над нами, жутко изворотлива. Она не талантлива, не умна, она дико корыстолюбива, но это качество у нее есть, изворотливости. Поэтому сейчас отработаем вариант с обнулением, обнулим все, что можно, а дальше придумаем какой-нибудь новый трюк», — сказала она.

«Гражданское общество у нас тоже близко к «обнулению». Эти две сотни человек, которые все время в подписантах этих писем, — их количество не увеличивается, только уменьшается. Это наша большая проблема. И она сегодня не столько проблема власти, на которую мы влиять не можем, а сколько проблема нас граждан, которые абсолютно обнулились», — заключила она.

Обращение опубликовано на сайте «Эха Москвы», свои подписи под ним поставили более 18 тысяч человек.

Владимир Путин намерен отложить голосование по поправкам в Конституцию из-за коронавируса, — об этом изданию «Медуза» рассказал источник, близкий к администрации президента. По его данным, Путин планирует выступить с обращением к нации.

В Кремле склоняются к тому, чтобы перенести голосование на июнь. Пока самый вероятный день – 12-е июня, День России, — добавил источник.

Официально в Кремле это не подтверждают. Никаких дискуссий на эту тему не ведется, — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Пока голосование намечено на 22-е апреля, этот день будет нерабочим.