Положительное заключение по поводу поправок говорит о том, что КС превратился в звено административной машины

Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» эксперт по конституционному праву, доктор юридических наук, бывший член президентского Совета по правам человека Илья Шаблинский.

«Конституционный суд оценил поправки, хотя это не соответствовало его полномочиям. Во-вторых, значительная часть этих поправок не соответствовала главам 1 и 2 Конституции. Таким образом КС показал себя просто механизмом в иерархии и выступил не как судебный орган, а как звено административной машины», — отметил эксперт.

Как уточнил Шаблинский, «сама процедура одобрения этих поправок не соответствует ст.136 Конституции». «При этом стоит обратить внимание, что предложил эти поправки президент, который является гарантом основного закона страны. То есть фактически он отказался исполнять одну из важнейших норм, ограничивающих его полномочия. Это самое дикое», — подчеркнул эксперт.

Шаблинский добавил, что остановить этот процесс сейчас может только массовое недовольство граждан.

Как стало известно, Конституционный суд России вынес заключение о соответствии закона о поправках в Конституцию РФ основному закону страны. В документе сообщается, что заключение окончательно, не подлежит обжалованию и незамедлительно направляется президенту России.