Конституционный суд признал законными поправки в Основной закон страны

В частности, он посчитал, что обнуление президентских сроков Владимира Путина не противоречит Конституции. Заключение опубликовано на сайте суда. О предложении обнулить президентские сроки для Владимира Путина стало известно 10 марта во время рассмотрения законопроекта о поправках в Конституцию. Сам Путин говорил, что обнуление сроков будет допустимо, если за это выскажется Конституционный суд.