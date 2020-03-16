Конституционный суд признал законными поправки в Основной закон страны

В частности, он посчитал, что обнуление президентских сроков Владимира Путина не противоречит Конституции. Заключение опубликовано на сайте суда. О предложении обнулить президентские сроки для Владимира Путина стало известно 10 марта во время рассмотрения законопроекта о поправках в Конституцию. Сам Путин говорил, что обнуление сроков будет допустимо, если за это выскажется Конституционный суд.
2020-03-16T17:31:00+03:00
2020-03-16T17:32:15+03:00
https://echo.msk.ru/news/2606774-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:31, 16 марта 2020
Загрузка комментариев...