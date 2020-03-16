Все государственные школы Москвы будут закрыты с 21 марта по 12 апреля

Об этом также говорится в распоряжении мэра Сергея Собянина. Это касается общеобразовательных учреждений, спортивных школ и учреждений дополнительного образования. Власти попросили не пускать в общественные места детей и ограничить контакты пожилых людей с внешним миром.
2020-03-16T17:31:00+03:00
2020-03-16T17:31:57+03:00
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17:31, 16 марта 2020
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