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17:04, 16 марта 2020

Суд начал процедуру банкротства матери секретаря московского отделения ЕР

На которую, по данным ФБК, записана недвижимость на миллиарды рублей. Процедуру банкротства в отношении 76-летней Эльдибитты Метельской начал Арбитражный суд Калининградской области. Рассмотрение дела назначено на 10 августа. Информация об этом размещена в картотеке суда. На нее обратил внимание глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

Ранее ФБК нашел у семьи Метельского недвижимость почти на 6 миллиардов рублей, в том числе особняк на Чистых прудах и «огромный пентхаус» площадью 600 квадратных метров. Помимо этого, как говорил Навальный, Метельский владеет четырьмя отелями в Австрии общей стоимостью около 40 миллионов евро.

Заявление о банкротстве в июле прошлого года подала компания «Манор», которой мать единоросса должна 360 миллионов рублей. Навальный отмечал, что эта компания также принадлежит семье секретаря московского отделения «Единой России».

Между тем, согласно декларации политика, его доход за 2018 год составил 7 миллионов рублей, при этом у него якобы нет никакой недвижимости и даже автомобиля. Доходы его жены за аналогичный период — 10 тысяч рублей.

Андрей Метельский был депутатом Мосгордумы с 2001 по 2019 год. Последние выборы он проиграл кандидату-участнику проекта «Умное голосование2 Алексея Навального.



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