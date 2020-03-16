Конституционный суд одобрил пакет поправок в Основной закон страны

В частности, он посчитал, что обнуление президентских сроков Владимира Путина не противоречит Конституции. Заключение опубликовано на сайте суда.

В тексте говорится, что решение незамедлительно направляется главе государства. Там также отмечается, что заключение окончательное, оно не подлежит обжалованию и немедленно вступает в силу.

Это самое позорное решение за всю историю конституционного правосудия в России, — считает доктор юридических наук, экс-член СПЧ Илья Шаблинский. Он добавил, что остановить этот процесс сейчас сможет только массовое недовольство граждан.