Четвертое за сегодняшний день сообщение о бомбе на борту самолета получили экстренные службы

Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство ТАСС. На этот раз в сообщении фигурировал рейс Новосибирск-Москва. Лайнер не собирается менять курс и должен приземлиться в Шереметьево в половине седьмого вечера.

Ранее сегодня неизвестные сообщили об угрозе взрыва на борту самолетов, вылетевших из Москвы в Пермь, Тюмень и Уфу.