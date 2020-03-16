Ведущие вузы России переводят студентов на дистанционное обучение из-за коронавируса

Пересмотреть организацию учебного процесса распорядилось руководство МГУ. Свободное посещение введено на ряде факультетов Санкт-Петербургского Государственного университета.

МГТУ имени Баумана объявил каникулы с дальнейшим переходом на дистанционное обучение. МГИМО с завтрашнего дня переходит на работу со студентами в удаленной форме, — сообщила пресс-служба университета.



Уже сегодня дистанционное обучение ввел Сеченовский медицинский университет.

Высшая школа экономики предложила студентам самим сделать выбор, и в случае необходимости перейти на индивидуальный учебный план с дистанционным обучением.