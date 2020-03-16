В России 30 новых случаев заражения коронавирусом

Число заболевших выросло до 93. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она добавила, что семь случаев связаны с контактами внутри страны, все остальные завозные.



Оперативный штаб уточняет, что 20 новых случаев зафиксировано в Москве. Остальные — в Подмосковье, Самарской, Кировской областях, Пермском крае и республике Коми.