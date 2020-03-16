Голосование по поправкам в конституцию, возможно, перенесут из-за коронавируса

С соответствующим обращением, по данным издания «Медуза», вскоре выступит президент.

Кроме «Медузы» о переносе дня голосования сегодня говорили собеседники портала «Открытые медиа», близкие к Кремлю. В самой администрации президента даже наличие таких планов отрицают, о чем заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Плебисцит по конституционной реформе, могут совместить с региональными выборами в сентябре. Источники «Открытых медиа» говорят, что от апрельского голосования откажутся из-за невозможности обеспечить явку в случае острой фазы эпидемии и опасности появления на избирательных участках. Объяснить необходимость отдать свой голос на фоне принимаемых мер по изоляции затруднительно. Дистанционное голосование технически невозможно.

Перенос голосования уже обсуждался с Путиным, сообщает «Медуза». В качество резервной рассматривается 12 июня – День России. О новой дате президент может объявить в обращении к нации.

По данным издания Znak.com, голосование могут отложить из-за того, что Конституционный суд не успеет проверить предложенные поправки в основной закон страны.