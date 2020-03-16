Правительство России объявила о новых мерах поддержки экономики из-за коронавируса

В частности, будет расширена программа льготного кредитования бизнеса – сообщил премьер-министр Мишустин.

Он добавил также, что будет частично закрыта граница с Белоруссией.

В свою очередь, Александр Лукашенко заявил, что Россия – цитирую – «полыхает от коронавируса», а в Белоруссии ситуация относительно спокойная. По его словам, Белоруссия закрывать границу не будет.

Лукашенко также не исключил, что в ближайшее время обсудит этот вопрос по телефону с Владимиром Путиным.