Правительство России объявила о новых мерах поддержки экономики из-за коронавируса

В частности, будет расширена программа льготного кредитования бизнеса – сообщил премьер-министр Мишустин.
Он добавил также, что будет частично закрыта граница с Белоруссией.
В свою очередь, Александр Лукашенко заявил, что Россия – цитирую – «полыхает от коронавируса», а в Белоруссии ситуация относительно спокойная. По его словам, Белоруссия закрывать границу не будет.
Лукашенко также не исключил, что в ближайшее время обсудит этот вопрос по телефону с Владимиром Путиным.
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В частности, будет расширена программа льготного кредитования бизнеса – сообщил премьер-министр Мишустин.