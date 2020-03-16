Жители Новосибирска начали собирать подписи за переименование улицы Валентины Терешковой в Академгородке

Петиция опубликована на портале Change.org. Ее подписали более 3 с половиной тысячи человек. Авторы петиции считают, что имя Терешковой не должно быть увековечено на карте города с учетом ее последних инициатив, — сообщает издание Тайга.инфо.

Напомним, — именно Терешкова предложила обнулить президентские сроки Владимира Путина.