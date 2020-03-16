Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, дата голосования должна быть формализована указом президента — он должен появиться в течение нескольких дней.
Ранее в качестве даты голосования называлось 22 апреля.
Дмитрий Песков: Дискуссии о дате голосования по поправкам в Конституцию нет
Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, дата голосования должна быть формализована указом президента — он должен появиться в течение нескольких дней.