Российские сенаторы смогут обсуждать и принимать решения по проектам законов дистанционно

Сенаторы смогут не присутствовать в здании Совета Федерации на Большой Дмитровке, — пишет «Парламентская газета», ссылаясь на руководителя Комитета по регламенту Вячеслава Тимченко. По его словам, каждый сенатор имеет такую техническую возможность. Следующий шаг — обеспечение защиты электронной подписи.

Когда этот технический вопрос будет решен, Тимченко не уточнил.