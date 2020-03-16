В РПЦ призвали верующих ответственно относиться к ситуации с заболеванием и не посещать службы при наличии симптомов болезни. Об этом в эфире «Эха» рассказал глава синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Священнослужители и прихожане верят, что через главное таинство православия – причастие – заразиться ничем нельзя, но дополнительные меры безопасности принимать все-таки нужно, отметил Владимир Легойда.

Тем временем в Петербурге тысячи верующих прикладываются к мощам Иоанна Крестителя в Казанском соборе. Их специально привезли из Иерусалима. Подавляющее большинство в очереди – люди старше 60 лет.

Как сообщает МК, верующие один за другим целуют стекло. Служительница без перчаток протирает его одними и теми же салфетками.