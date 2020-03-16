Крупнейшие российские вузы – МГИМО, МГУ, МГТУ имени Баумана переходят на дистанционное обучение в целях профилактики распространения коронавируса. В московских школах с сегодняшнего дня свободное посещение. В Петербурге школы перевели на дистанционное обучение. Детские сады пока работают в обычном режиме.

Распоряжение о том, что школьники будут учиться дистанционно, подписала председатель Комитета по образованию Жанна Воробьева. Это не значит что школы закроют. Решить, как именно будет учиться ребенок должны его родители. Либо из дома, либо все таки будут ходить на уроки. Документ касается работы бюджетных образовательных учреждений города, профессиональных в том числе. Но в распоряжении есть рекомендация принять аналогичные меры и в частных учебных заведениях. Руководство ВУЗов самостоятельно решает, переходить ли на дистанционную форму обучения. Например, ряд факультетов Петербургского университета и Ленинградского университета имени Пушкина оставили студентов дома. Законодательное собрание Петербурга также ввело меры предосторожности. Там отменили все запланированные рабочие группы. В день одного депутата могут посетить не более трех человек. На входе у посетителей измеряют температуру. Собеседник издания Znak.com сообщил, что руководство парламента планирует ограничить работу журналистов и не пускать их в зал заседаний. Организаторы «Тотального диктанта» сообщили, что мероприятие перенесли на осень По их словам, это было самым сложным решением за всю историю проекта. Столицей акции в этом году выбрали Петербург.

В Петербурге уже отменили или перенесли десятки развлекательных , культурных и деловых мероприятий, в том числе Международный экономический форум.

В Екатеринбурге закрываются школы и детские сады. Таким образом власти хотят предотвратить распространение коронавируса.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский предложил сегодня отправить школы и детские сады на домашнее обучение. Внеплановые каникулы могут начаться уже со вторника. Меры хотят принять для того, чтобы ситуация в городе по-прежнему оставалась предэпидемической. Как рассказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, решение уже принято. Школы и детские сады Екатеринбурга закроются.

Также сегодня стало известно о том, что в нескольких вузах Екатеринбурга ввели дистанционное обучение.



По данным Роспотребнадзора, в Свердловской области пока нет ни одного заразившегося новым вирусом.

Всего в России на данный момент 66 заболевших, — сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, каждый десятый заболевший выздоровел. Тяжелых случаев нет.