Власти уделяют мало внимания проблеме коронавируса, поскольку это находится вне ее полит. интересов – Улицкая

Власти намеренно уделяют мало внимания проблеме коронавируса, поскольку это находится вне ее политических интересов. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» писательница Людмила Улицкая.

«Наше время парадоксальное, анекдотическое, жестокое и смехотворное – такие разнообразные качества этого времени, умноженные на обстоятельства, связанные с пандемией коронавируса, о которой государство молчит, потому что у нас есть более важные вопросы, связанные с обнулением, президентскими сроками «форевер». Власть, которая сейчас стоит над нами, жутко изворотлива. Она не талантлива, не умна, она дико корыстолюбива, но это качество у нее есть, изворотливости. Поэтому сейчас отработаем вариант с обнулением, обнулим все, что можно, а дальше придумаем какой-нибудь новый трюк», — сказала она.

Писательница добавила, что тенденции развития гражданского общества в России внушают опасения.

«Гражданское общество у нас тоже близко к «обнулению». Эти две сотни человек, которые все время в подписантах этих писем, — их количество не увеличивается, только уменьшается. Это наша большая проблема. И она сегодня не столько проблема власти, на которую мы влиять не можем, а сколько проблема нас граждан, которые абсолютно обнулились», — заключила она.