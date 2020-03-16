Знаменитый голливудский актер, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер сидит дома во время пандемии коронавируса. В социальных сетях он призвал своих подписчиков последовать его примеру. Особенно это касается людей старшего поколения. Шварценеггер рассказал также, что моет руки около 50-ти раз в день.