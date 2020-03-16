Деятели культуры, ученые и правозащитники подписывают письма против изменения конституции

По их мнению, россияне вправе протестовать из-за реформы и должны проголосовать против поправок, если вопрос все-таки вынесут на референдум.

У авторов писем претензии как к сути поправок, так и к процедуре, с помощью которой власть пытается их узаконить. В заявлении Конгресса интеллигенции принятие предложенных Владимиром Путиным изменений, предлагающих в частности перераспределение полномочий между органами власти, называют государственным переворот. Гражданам нужна сменяемость власти, говорится в тексте документа. Там же звучит обращение к Центризбиркому относительно незаконности процедура голосования и к силовым структурам. Среди подписантов режиссер Гарри Бардин, писатели Дмитрий Быков и Людмила Улицкая, драматург Юлий Ким.

Об угрозе глубокого конституционного кризиса, облеченного в псевдолегальную форму предупреждают в отдельном обращении ученые писатели и журналисты. Подобное развитие событий, по мнению авторов и подписавших письмо, подрывает возможность эволюционного развития России и грозит обернуться новой трагедией национального раздора. Подписанты призывают всех неравнодушных граждан предпринять все возможные усилия для возвращения ситуации к законности и конституционному порядку.

Как ожидается, Конституционный суд даст оценку поправкам уже на этой неделе.