Песков: Пока рано делать какие-то заключения об эффективности принимаемых мер по борьбе с коронавирусом

По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, «пока рано делать какие-то заключения об эффективности принимаемых мер по борьбе с коронавирусом». Об этом он сообщил брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Пока рано делать какие-то заключения об эффективности принимаемых мер. Принимаются очень энергичные меры. Пока рано говорить, правильные или неправильные», — сказал он.

Д.Песков выразил сомнение в существовании надежных общедоступных тестов на наличие коронавируса.

«Дело в том, что вопрос, есть ли такие тесты. На это может ответить тоже только специалист. Вот вы спросите, например, в нашем штабе у министра здравоохранения, задайте вопрос, существуют ли в мире тесты, которые позволяют каждому гражданину самостоятельно определить, есть ли у него коронавирус или нет. Я сомневаюсь, что такие тесты есть. Здесь не нужно обманываться, нужно все абсолютно трезво взвешивать любую информацию», — заключил он.