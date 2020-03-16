В Кремле ознакомились с обращением ученых, адвокатов и деятелей культуры против поправок в Конституцию – Песков

В Кремле ознакомились с обращением ученых, адвокатов и деятелей культуры против поправок в Конституцию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Безусловно, мы видели это письмо. Вы знаете, что есть разные письма, есть и другие письма, огромное количество писем поддержки поступают в Администрацию президента. Есть разные точки зрения, и это вопрос в пропорции тех, кто поддерживает и тех, кто не поддерживает. Этот вопрос пропорции мы с вами узнаем в результате голосования», — сказал он.

Д.Песков подчеркнул, что в компетентности рабочей группы по разработке поправок к Конституции сомнений нет.

«Безусловно, мы принимаем во внимание и знакомимся со всеми точками зрения и с уважением относимся ко всем точкам зрения, но, если говорить об уровне компетенции, не забывайте, что и в составе рабочей группы по внесению поправок, там тоже были и ученые, и правоведы, и юристы, весьма именитые. И экспертиза тоже весьма именитыми людьми проводилась. Со всех сторон высказываются разные точки зрения», — заключил он Ранее ученые, адвокаты, деятели культуры, писатели и журналисты призвали остановить внесение поправок в Конституцию. В обращениях Конгресса интеллигенции и представителей искусства и ученого сообщества нынешний процесс изменения Основного закона назван «антиконституционным переворотом». Такой шаг, по мнению авторов обращений, грозит политическим кризисом. В обоих заявлениях говорится, что закон о поправках подготовлен и рассмотрен с нарушением действующей Конституции и российских законов. Отдельно критикуется поправка, которая обнуляет президентские сроки Владимира Путина.

Среди подписавших эти обращения, академики Михаил Данилов и Ефим Хазанов, химик Борис Жуйков, режиссер Гарри Бардин, актрисы Наталья Фатеева и Лия Ахеджакова, поэтесса Ольга Седакова, драматург Юлий Ким.