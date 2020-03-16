Из больницы в Коммунарке сбежала женщина с подозрением на коронавирус

Ее уже вернули в медицинское учреждение с помощью полицейских.

Пациентка медицинского комплекса в Коммунарке сбежала оттуда минувшей ночью. Для ее поисков задействовали полицию, которая обнаружила женщину дома, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. Сейчас ее вернули на лечение, круг общения пациентки после побега устанавливается. За нарушение карантина ей грозит суд и принудительная госпитализация на неопределенный срок.

Врачи пытаются всеми силами предотвратить подобные случаи, поскольку они несут большую опасность для окружающих. Об этом сказал главный врач ГКБ №40 Денис Проценко.

Это далеко не первый случай побега пациентов с подозрением на коронавирус из медицинских учреждений. Сразу несколько подобных инцидентов ранее произошли в Боткинской больнице, а суды затем принимали решения о принудительной госпитализации сбежавших из карантинной зоны. Эти скандалы стоили должности главврачу больницы Алексею Яковлеву.

Сейчас в больнице в Коммунарке находится около 370 пациентов, коронавирус был подтвержден у 17 из них.

В России на данный момент выявлено 66 случаев инфицирования коронавируса. Выздоровел каждый десятый. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, инфекционные и реанимационные службы находятся в состоянии повышенной готовности.

В правительстве решили создать специальный фонд для премирования врачей, которые борются с коронавирусом. Это, кстати, одна из новых мер, предложенных кабинетом министров. О них объявил Михаил Мишустин. В целом для поддержки граждан и отдельных отраслей экономики будет выделено 300 миллиардов рублей. Также обещают наладить систему онлайн-оповещения граждан.

Также Михаил Мишустин сказал, что будет закрыта для передвижения людей граница с Белоруссией. Это вызвало недоумение у Александра Лукашенко. Он сказал, что Белоруссия не будет закрывать границы, иначе «до Кремля фуры будут стоять в очереди, а люди будут в бешенстве». Он также считает, что «Россия вся полыхает от коронавируса». На эти высказывания уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Москва надеется на понимание со стороны Минска.