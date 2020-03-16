Тотальный диктант, который должен был пройти в апреле, перенесен на осень из-за распространения коронавируса, — сообщили организаторы акции. По их словам, в качестве альтернативного варианта планировался диктант в онлайн-режиме, однако участники оказались не готовы менять формат с живым диктором, ручкой и бланком.