В Мосгорсуд поступило уголовное дело Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже

Дата слушаний пока не назначена. Судебный процесс пройдет в закрытом режиме, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Адвокат подчеркивает, что Уилан не признаёт вину и готовится активно защищаться в суде. Ему грозит до 20-ти лет тюремного заключения. Уилан – гражданин четырех стран: США, Великобритании, Канады и Ирландии.
2020-03-16T13:33:00+03:00
2020-03-16T13:33:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:33, 16 марта 2020
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