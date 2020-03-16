В Мосгорсуд поступило уголовное дело Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже

Дата слушаний пока не назначена. Судебный процесс пройдет в закрытом режиме, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Адвокат подчеркивает, что Уилан не признаёт вину и готовится активно защищаться в суде. Ему грозит до 20-ти лет тюремного заключения. Уилан – гражданин четырех стран: США, Великобритании, Канады и Ирландии.